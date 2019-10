Trasferimento per il Centro emotrasfrusionale del policlinico Santa Maria alle Scotte

Il Centro emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese cambia sede. Da mercoledì 23 ottobre gli uffici e il Centro donatori di sangue del policlinico Santa Maria alle Scotte verranno trasferiti nella nuova sede, più ampia e confortevole, al piano 0 del lotto 1, nei locali dell’ex Pronto Soccorso, con accesso diretto dall’ingresso principale. Il trasferimento sarà propedeutico all’ormai prossima inaugurazione della rinnovata Officina trasfusionale regionale-Polo per la lavorazione degli Emocomponenti dell’Area Vasta Toscana Sud-Est che si terrà a novembre. In questo periodo, le attività di donazione e di lavorazione degli emocomponenti potrebbero subire alcune variazioni o sospensioni momentanee, a causa del trasferimento stesso. Gli utenti che avevano in programma di recarsi al Centro emotrasfusionale possono chiamare lo 0577 585076 (da lunedì a sabato, in orario 10-13) per avere ulteriori informazioni a riguardo, oppure mandare una mail a cet@ao-siena.toscana.it.

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte

