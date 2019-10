Un Prato di Cioccolato, quando la solidarietà ha il sapore del cacao

Si è chiusa con un bilancio positivo anche sul versante sociale l’edizione 2019 di “Un Prato di cioccolato”, svoltasi nel centro storico da venerdì a domenica scorsi. Ieri, intorno alle 18:30, sono stati donati oltre 5 chilogrammi di cioccolato all’Associazione Giorgio La Pira – ONLUS, realtà che da decenni si occupa di offrire ai più bisognosi servizio di mensa e asilo notturno. Presente alla consegna dei prodotti a base di cacao Benedetta Squittieri, assessore del Comune di Prato con delega allo Sviluppo Economico, che in chiusura della kermesse ha voluto ringraziare i consorzi, le associazioni dei cittadini e quelle di categoria per l’impegno profuso nel contribuire alla manifestazione e in particolare alla preparazione della tavoletta da guinness dei primati, ben 30 metri di delizioso cioccolato rosa con Biscotti di Prato. La maxi tavoletta, realizzata nel tardo pomeriggio di sabato, è stata poi offerta in degustazione ai presenti a fronte di una donazione libera: il ricavato è stato destinato all’Unicef, dotando l’iniziativa di un significativo risvolto sociale. «Ringraziamo tutte le aziende, le associazioni di categoria, i consorzi di strada e l'amministrazione comunale – commentano gli organizzatori dell’evento – che hanno contribuito alla buona riuscita di questa ottava edizione».

Fonte: Ufficio Stampa

