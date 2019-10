XII Florence Biennale, Mostra internazionale d'arte contemporanea e design

Entra nel vivo la XII edizione di Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea e design. Nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, fino a domenica 27 ottobre si potranno ammirare le opere di ben 747 espositori (484 artisti e 263 designers) provenienti da 78 paesi di cinque continenti.

Torna la collaborazione tra Florence Biennale e Street Levels Gallery che presenterà alcuni tra gli artisti più rappresentativi del panorama della street art fiorentina e non solo: Mr. Wany, Ache77 e Nemo’s. I tre artisti presenteranno lavori inediti, e Ache77 realizzerà anche una istallazione, un trono di bombolette spray da cui si potrà leggere una citazione di Leonardo - Impara a vedere: renditi conto che ogni cosa è connessa con tutte le altre -. Solo chi sarà seduto sul trono potrà leggere questa citazione, che da altre visuali risulterà incomprensibile; inoltre lungo le scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano del Padiglione Spadolini sono visibili i Ritratti dall’infanzia negata, dieci opere di Ache 77 che vuol denunciare l’indifferenza e la barbarie di tutte le guerre, nonché un invito alla pace.

Martedì 22 ottobre la mostra sarà visitabile dalle 14 alle 20 e il programma prevede alle 14 il seminario dal titolo “Interior sound design” a cura della K-Array Accademy, che alle 15 ospiterà il guest speaker Felice Limosani che interverrà sullo stesso tema; alle 16 il membro della Giuria Internazionale Gregorio Luke terrà una lecture sul tema “Che Guevara in Contemporary Art”.

Alle 17 appuntamento con la presentazione dei video in concorso (categoria Video Art).

Quindi alle 18 nell’area teatro si terrà la cerimonia della consegna del Premio “Lorenzo il Magnifico” del Presidente a Mice Jankulovski. L’artista e architetto macedone è presidente della OSTEN Biennial of Drawing di Skopje e Presidente della Association of Cartoonists of Macedonia, nonché vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nel corso dei suoi 50 anni di carriera. Quale ospite d’onore alla Florence Biennale, presenterà un suo ciclo di lavori astratti inediti, ispirati agli studi sull’acqua di Leonardo.

Al piano superiore del Padiglione Spadolini, alle ore 18 nell’area lounge dell’area che ospita la sezione design, proseguono gli appuntamenti di show cooking con noti chef italiani: martedì 22 Edoardo Tilli (Podere Belvedere) prepara il suo dolce "mondo”.

Il biglietto d’ingresso alla XII Florence Biennale costa 10 euro, ma sono previste numerose riduzioni (a tale proposito si può consultare la pagina web www.florencebiennale.org/convenzioni/).

