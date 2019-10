Auto contro scooter a Firenze, gravi due giovani

Uno scontro auto-scooter e due giovani donne portate in ospedale in codice rossi. Si tratta dell’incidente avvenuto ieri sera nella zona dello stadio Franchi. Per cause ancora in via di accertamento da parte della Polizia Municipale i due mezzi si sono urtati all’incrocio tra viale dei Mille e viale Fanti. Nessuna conseguenza per l’automobilista mentre conducente e passeggera dello scooter (due giovani donne di 26 e 25 anni) sono state portate in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della pattuglia dell’Autoreparto intervenuta sul posto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

