Ex Enel in via Pisana, FdI: "Frequentato da spacciatori e delinquenti. Il Comune intervenga"

Franconi dà il cambio a Millozzi e la situazione già critica non cambia, anzi peggiora. L’edificio ex Enel, situato in via Pisana, è stato di nuovo occupato abusivamente da persone sospette, a segnalarlo sono i cittadini residenti nella zona, spaventati da un via vai notturno di probabili spacciatori e malviventi. Le promessedi intervenire da parte del Comune e di riqualificare l’edificio non sono state mantenute, la scusa è sempre la solita ormai: il cantiereè stato sospeso a causa di difficoltà economiche da parte del soggetto privato, selezionato con evidenza pubblica, che si era assunto l’onere di intervenire. L’amministrazione cerca dideresponsabilizzarsi, la scusa però non regge dato che il Comune è proprietario al 40% della palazzina.

L’edificio dell’ex Enel è già stato in passato ricettacolo dispacciatori e delinquenti, ora il fenomeno si ripresenta, e invece diintervenire per garantire la sicurezza della città e dei suoi abitanti, Franconi preferisce girarsi dall’altra parte. Interi quartieri diPontedera, soprattutto quelli vicini alla stazione, sono in ostaggiodella delinquenza, esercitata per lo più da soggettiextracomunitari, senza fissa dimora e senza i documenti in regola. I cittadini sono stanchi delle promesse non mantenute e deiproclami, hanno bisogno di un Comune che risponda al loro gridodisperato di aiuto e che assicuri l’incolumità di tutti i pontederesi.

Abbandono e cattiva amministrazione favorisconomicrocriminalità, spaccio e degrado. Tutti fenomeni ben noti e visibili alla luce del giorno a Pontedera, ma mai contrastatiseriamente. Il Sindaco nei vari consigli comunali può ancheaffermare che gli episodi di delinquenza siano in calo, deve peròammettere che le dichiarazioni sono ben lontane dalla realtàvissuta dai cittadini.

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior cieco dichi non vuol vedere, questo antico proverbio, frutto della saggezzapopolare, si attaglia perfettamente al comportamentodell’amministrazione pontederese che, di fronte all’evidenza, negae inganna i pontederesi.

Matteo Arcenni

Segretario fdi Valdera Pontedera

