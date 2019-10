Affidamento TPL in Toscana, Mobit chiede al Tar la sospensiva dell’aggiudicazione

Ieri, 21 ottobre 2019 Mobit ha presentato al TAR Toscana la richiesta di sospensiva dell’aggiudica-zione ad Autolinee Toscane del servizio di TPL nell’intero territorio regionale (urbani compresi) per 9 anni disposta dalla Regione senza attendere le sentenze del Consiglio di Stato nei ricorsi già di-scussi lo scorso 10 ottobre e l’esito del contenzioso pendente al TAR Toscana per il quale è fissata l’udienza di merito per il 26 febbraio 2020.

La Regione va avanti nella procedura avendo previsto l’attivazione del servizio da parte di Autolinee Toscane fin dal 1 Gennaio 2020. Ha perciò ha fissato il calendario per il trasferimento dei beni già a partire dal mese di Novembre 2019.

Il trasferimento di beni mobili, immobili e autobus già a partire dal mese di Novembre e la conse-guente estromissione dal servizio degli attuali gestori fin dal 1 Gennaio 2020, se non sarà sospeso, recherà un danno irreparabile alle aziende che attualmente erogano il servizio.

In tale situazione l’eventuale sentenza favorevole a Mobit sarebbe resa inutilmente essendosi il danno già verificato.

Tale danno ricadrebbe indirettamente anche sugli oltre 100 Comuni toscani che sono titolati di par-tecipazioni delle società consorziate di Mobit.

Fonte: Ufficio Stampa

