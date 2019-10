Alcol e droghe in Toscana, Grazzini e Toccafondi (IV): "Dati preoccupanti"

"I dati sul consumo di alcool e droghe in Toscana sono molto preoccupanti: tra gli adolescenti toscani, due su tre consumano bevande alcoliche almeno una volta a settimana e il 48,2% degli studenti si è ubriacato almeno una volta. E Lo stesso vale per le droghe. Nel 2018 uno studente su tre dichiarava di aver assunto almeno una sostanza illegale nella vita, e tre su dieci di averlo fatto nell’ultimo anno. Ed il consumo riguarda la cannabis (27%), ma anche altre sostanze pericolose per la salute dei ragazzi come cocaina, stimolanti, allucinogeni o addirittura eroina”*. Così il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi e l’altro esponente di Italia Viva Francesco Grazzini.

“ Serve riprendere con forza sia la campagna di contrasto a tutte le forme di dipendenze, sia rinnovare il “patto educativo” tra le scuole, i genitori e le istituzioni perché si faccia strada, a partire dalle aule scolastiche, una cultura della prevenzione di questi fenomeni. I nostri ragazzi devono poter crescere in una società libera da queste dipendenze”. - Così concludono Toccafondi e Grazzini

Fonte: ufficio stampa

