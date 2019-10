Alla Biennale di Firenze i lavori degli allievi del master in Storia, design e marketing dell'Università di Siena

Saranno in mostra fino a domenica 27 ottobre alla Biennale di arte contemporanea di Firenze (Fortezza da Basso) i lavori degli allievi del master in Storia, design e marketing del gioiello dell'Università di Siena, ispirati quest’anno a Leonardo da Vinci, artista e scienziato universalmente considerato genio di ogni tempo, al quale è dedicata l'edizione 2019 della rassegna internazionale, nel cinquecentesimo anniversario della morte.

Dopo i gioielli sulla Leggenda della vera Croce di Piero della Francesca, sulla Pieve di Arezzo e sull’affresco Le nozze di Ester e Assuero di Vasari, nell'ultima edizione del master degli studenti si sono ispirati a due temi, le opere di Leonardo e la medaglia antica, arrivando a un progetto di un gioiello o di un'intera parure. Successivamente, i prototipi finiti sono stati realizzati nelle aziende o nei laboratori orafi, durante lo stage di fine corso. In mostra a Firenze ci sono i gioielli ma anche il book realizzato da ciascun allievo nel quale sono riportati i disegni e lo sviluppo di alcune idee di gioielli.

La mostra, dal titolo “Le intuizioni del genio. Preziosi riconoscimenti alle arti di Leonardo”, è stata curata dal coordinatore del master Paolo Torriti. Sponsor è l'azienda Giovanni Raspini di Arezzo.

Il master in Storia, design e marketing del gioiello è organizzato ad Arezzo dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Università di Siena, in collaborazione con Confindustria Toscana sud, Camera di Commercio di Arezzo e Consulta provinciale degli imprenditori orafi e argentieri. Le iscrizioni alla nuova edizione del master sono aperte fino al 17 gennaio 2020. Sono previste borse di studio messe a disposizione dagli enti promotori. Informazioni e bando sono pubblicati nel sito dell'Ateneo all'indirizzo https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/storia-design-e-marketing-del-gioiello-master-executive-0

Fonte: Università di Siena

