Lotta alla sedentarietà, un'app per camminate condivise

Un'app localizzata nei territori dell'Asl Toscana Centro per mettersi in cammino, tenere traccia degli allenamenti e trovarsi per delle camminate condivise. È lo scopo del progetto Diamoci una mossa, nato in collaborazione con Sds Empolese Valdelsa Valdarno, Asl, Regione Toscana, Unicoop Firenze, Uisp e Var Group-Adiacent che si presenta oggi con il nuovo nominativo.

La Regione ha finanziato il progetto con 60mila euro. La Sds empolese valdarno valdelsa è capofila e accoglie le altre Sds Pistoia e Prato oltre al Comune di Bagno a Ripoli capofila Sds fiorentina Nord Ovest. L'app non è ancora disponibile, ma lo sarà a partire dal primo incontro in programma, il 26 ottobre con una camminata Uisp, dalle 9.30 il ritrovo sarà in via di Barzino al ponte sull'Orme ed 10 la partenza con accompagnatore Uisp. In programma anche 2 giornate informative il 15 e il 22 ottobre alle 18 nella sala soci Unicoop di via Sanzio a Empoli.

Alessio Spinelli, presidente Sds, ha commentato: "In questo progetto c'è da racchiudere l'importante aspetto di socializzazione e movimento per non rinchiudersi in un telefonino. Sono aspetti approvati anche da altre Sds che hanno aderito. Vogliamo contrastare la sedentarietà e migliorare qualità della vita delle persone".

Elia Billero

