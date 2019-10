Auto esce fuori strada Sp 555 Delle Colline e si rovescia su un fianco

Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuta a seguito di incidente stradale sulla SP 555 Delle Colline, al km1.100. Per cause in via di accertamento un'auto è uscita di strada, finendo in un campo adiacente alla carreggiata e rovesciandosi su un fianco.

Nessuna conseguenza per la conducente. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo che è stato poi recuperato da un carro attrezzi.

