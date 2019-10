'Yes I Start Up' per l'autoimprenditoria giovanile a Fucecchio

Martedì 29 Ottobre alle ore 16.00 presso l'Informagiovani di Fucecchio, Piazza la Vergine 21, si terrà l'open day YES I START UP corso gratuito promosso da FederTerziario Firenze con FederSeQ per lo sviluppo di progetti di autoimprenditoria giovanile. Yes I Start up è un progetto finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani e realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) in collaborazione con ANPAL, finalizzato alla formazione e all’accompagnamento all’autoimprenditorialità dei giovani NEET (cioè i ragazzi che non studiano e non lavorano) su tutto il territorio nazionale.

Lo scopo è quello di far diventare i giovani inattivi tra i 18 e i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani (residenti in una qualsiasi delle regioni italiane) i nuovi imprenditori di domani, formandoli attraverso un percorso mirato e personalizzato e trasformandoli in una risorsa per il Paese.

Percorsi formativi e di accompagnamento forniranno ai giovani le competenze necessarie all’avvio e alla gestione dell’attività d’impresa, aiutandoli a formulare il loro progetto imprenditoriale, a capirne le complessità e a redigere un business plan accurato.

L’obiettivo è anche quello di agevolare i giovani permettendo loro un accesso più rapido alla presentazione della domanda di finanziamento al fondo SELFIEmployment o misure analoghe, che consentiranno di avviare concretamente la loro attività. Infatti i ragazzi che porteranno a termine il percorso e avranno redatto il piano d’impresa avranno diritto a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo al momento della presentazione della domanda di finanziamento al Fondo SELFIEmployment.

Il corso è completamente gratuito e gli interessati dovranno:

essere iscritti a Garanzia Giovani,

avere età compresa tra 18 e 29 anni,

non essere occupati,

non essere iscritti ad un percorso scolastico o formativo,

non essere impegnati in attività di tirocinio o addestramento.

Fonte: Ufficio stampa

