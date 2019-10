Carcere Ranza, Corleone: "Spostati 100 detenuti da San Gimignano"

In un convegno a Firenze il garante dei detenuti per la Toscana Franco Corleone ha rivelato importanti novità sul carcere di San Gimignano. "La scelta dell'amministrazione penitenziaria", ha detto Corleone, "è far diventare San Gimignano un carcere solo di alta sicurezza. I detenuti da spostare sono un centinaio e saranno ridistribuiti spero nei luoghi migliori per loro e mi auguro che non siano sostituti da altre cento persone di alta sicurezza".

Questa scelta, che Corleone ha lodato, pone però dei problemi come quello della "territorialità della pena e dell'applicazione del principio del reinserimento" per le persone che provengono da altre regioni, ma può avere il vantaggio di "prefigurare un intervento degli operatori omogeneo rispetto ai detenuti".

