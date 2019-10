Cento anni per Rosaria Badamo, gli auguri di Livorno

Domani, mercoledì 23 ottobre, Livorno festeggerà una nuova centenaria: Rosaria Badamo, classe 1919.

Nativa di Camporeale in Sicilia, Rosaria vive da tantissimi anni a Livorno dove si trasferì nel dopoguerra.

Nella vita– come suggerisce uno dei figli –il suo vero hobby è stato il lavoro. Madre di 4 figli, Rosaria ha infatti lavorato in casa e fuori casa, gestendo per oltre 40 anni un banco di abbigliamento in piazza XX Settembre. Fu infatti una delle prime commercianti del Mercatino Americano, quando il Mercatino rappresentava una attrazione turistica della città.

Oggi Rosaria Badama è ospite della RSA di viale Boccaccio, è attiva e non ha perso la sua verve.

Domani festa all’interno della casa di riposo con figli, nipoti, parenti, amici e l’immancabile torta con 100 candeline.

Il sindaco Luca Salvetti le invierà una rosa con gli auguri della città

