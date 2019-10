Cocaina nascosta in un calzino dentro l'auto: arrestato a Empoli

Nascondeva 21 dosi di cocaina in un calzino infilato nel cruscotto sotto lo sterzo dell'auto che stava guidando: per questo un 36enne marocchino, A.H. le iniziali, con precedenti penali specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio nella tarda mattinata di ieri, lunedì 21, dall'Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Empoli.

L'auto era ferma a lato della strada poco distante dal centro di Empoli. La pattuglia ha effettuato il controllo, mentre il conducente era in preda all'agitazione. L'accurato controllo ha permesso di scoprire la droga pronta per la vendita, sequestrata assieme a 90 euro in possesso dell'uomo. Questa mattina è fissato il processo per direttissima.

