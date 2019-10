Cominciano le attività del 'bar di tutti' a Greve in Chianti

Il Bar #PostAzione, da poco inaugurata a Greve in Chianti, comincia a creare idee, progetti e attività accessibili a tutti. Nato da un’operazione di restyling dei locali dell’ex Mcl, promossa dalla cooperativa La Stadera, la Parrocchia, il Comune, sostenuto dalle donazioni di un’intera comunità, il nuovo spazio inizia a pulsare. Già dai primi battiti emerge la voglia di stare insieme. Passioni collettive, relazioni umane, vitalità formativa e culturale formano il cuore sociale di un luogo che è molto più di un bar, è un ambiente aperto e inclusivo in cui il sapore tradizionale di un caffè si mescola alle architetture contemporanee in cotto e legno e alle finalità sociali che lo caratterizzano. L’officina creativa si mette in moto, confeziona un ampio programma di corsi, occasioni di aggregazione, percorsi di supporto educativo e didattico.

Giovani, mamme, ragazzi, studenti, cittadini. Le proposte che mirano a soddisfare gusti e interessi diversi si rivolgono a ciascuno di loro. A poche settimane dal taglio del nastro, #PostAzione dialoga con il territorio ed esprime la vocazione rispettosa delle diversità con la quale il progetto è stato concepito. L’obiettivo è coinvolgere cittadini di tutte le età. Giovedì 24 alle ore 10.30 il debutto dell’officina creativa con gli operatori della Cooperativa La Stadera che terranno un incontro aperto negli spazi del bar per illustrare il primo corso in partenza dedicato alle mamme. In questo caso l’occasione migliore per stare in forma è “Coccole di mamma”. Ci si regala una coccola, si cerca del tempo per sé, magari accanto ad altre mamme con le quali condividere uno dei momenti più significativi dell’esistenza in un circolo di emozioni e sentimenti. L’attività è in programma il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

Per coloro che hanno bisogno di un supporto nello studio la ricetta è “(S)pazzi di studio”, un gruppo libero che potrà confrontarsi e ricevere una guida un sostegno sul piano didattico e di cui potranno beneficiare studenti delle primarie, delle secondarie di primo grado, degli istituti superiori. Il progetto è sostenuto dal Comune di Greve in Chianti. I percorsi inizieranno da martedì 29 ottobre. E si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 per ragazzi della Scuola Secondaria di I° e II°, il venerdì dalle ore 17 alle ore 19 per bambini della scuola primaria. Per info: 320 3330557.

E’ sempre pensato per i ragazzi il corso che insegna a diventare dj, a mixare le canzoni e ad animare con la propria musica una festa, conoscere i differenti generi musicali. Il corso parte il 30 ottobre e si terrà ogni mercoledì alle ore 18. Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione contattando Francesco al numero 349 8393550. Dal 25 novembre prenderanno il via due percorsi, destinati a giovani e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 20 anni, volti a promuovere la cultura dell’informazione sul tema della sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

#PostAzione diventa anche un front office a disposizione dei cittadini. “Moduliamoci” è il nome dello sportello, al via dal 28 ottobre, che darà una mano nella compilazione di pratiche burocratiche tra cui la richiesta di contributi affitto, i contributi per gli abbonamenti BusiItalia destinati ai figli minori, gli assegni familiari, la maternità e tanti altri ambiti utili al cittadino. L’attività si svolgerà il lunedì dalle ore 15 alle ore 18. Infine per le persone che amano il gioco da tavolo, la ‘carta’ su cui scommettere è quella del Burraco con Le Amiche del Burraco alla guida di un ciclo di incontri aperti a tutti (il primo si terrà il 7 novembre dalle ore 17 alle ore 19).

“Terminata la fase di realizzazione dei lavori di restauro dei locali e iniziata l'attività del bar #Postazione – spiega il presidente della Cooperativa La Stadera Marco Burberi - siamo adesso pronti ad avviare le attività che renderanno vivo questo luogo con la connotazione sociale che la cooperativa si era prefissata sin dall'inizio. Stiamo programmando attività rivolte a tutti e a tutte le età, oltre agli inserimenti lavorativi già avviati: la fase che più risponde alle nostre competenze come educatori ha preso vita e siamo molto felici perché il nostro sogno sta davvero prendendo forma”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

