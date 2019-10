Come comunicare per vendere? La risposta a Castelfiorentino con Katalize

Comunicare in modo efficace per vendere un prodotto o un servizio. Conquistare un potenziale cliente attraverso una mail, un post, una pagina web o una semplice telefonata. Sono i segreti del marketing aziendale o del web marketing, che giovedì sera (24 ottobre – ore 20.00) saranno illustrati da Flavio Tosi nel corso di un incontro/confronto che si terrà nella sala rossa del Municipio, aperto agli imprenditori e a quanti desiderano ottimizzare le proprie strategie di vendita e di comunicazione.

Obiettivo della serata, completamente gratuita, è appunto quello di far vedere come si conquista l’attenzione del cliente fin dalle prime parole di una mail, di un post su un “social network” o di un altro strumento di comunicazione, facendogli intravedere subito il beneficio che potrebbe ricavare da un servizio o da un determinato prodotto, presentandolo come “non paragonabile” a nessun altro presente sul mercato.

Centrale, in quest’ottica, la sequenza delle cose da dire, che sarà spiegata attraverso semplici esempi e poi approfondita attraverso il confronto con i partecipanti.

L’incontro di giovedì sera si inserisce a pieno titolo nel progetto di incubatore di impresa denominato “Katalize”, promosso dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con alcuni partners fra cui la Banca di Cambiano 1884 spa, la Camera di Commercio di Firenze, l’Istituto Superiore “F. Enriques” , le associazioni di categoria. Coordinatore del progetto è Flavio Tosi, il quale svolge attività di consulente industriale e vive tra Castelfiorentino e Dubai, dove lavora

“Gli americani – spiega Flavio Tosi nella sua lettera di invito – sono maestri nello standardizzare le cose, per cui ho provato a cercare un metodo partendo da loro. In questa serata proporrò alcuni schemi per scrivere una mail, fare un post su un social network, una pagina web, un invito o fare una telefonata. Fondamentale in questi incontri – prosegue Tosi – è il contributo di tutti, che sono pertanto invitati a portare le loro esperienze”.

“Una serata dedicata agli imprenditori – ha osservato il Sindaco, Alessio Falorni – nel pieno spirito del progetto “Katalize”, che è quello di far tesoro del contributo di tutti per fare impresa nel migliore dei modi oppure dar vita a una nuova attività partendo con il piede giusto. Colgo quindi l’occasione per ringraziare Flavio Tosi, per la sua disponibilità e anche per lo spirito di squadra che anima questi incontri, che ha saputo imprimere a tutto il percorso progettuale di Katalize”.

Per iscriversi alla serata: qui.



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino