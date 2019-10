Controlli dei carabinieri nel Pratese: tante denunce per furto e droga

Nel corso del fine settimana, i carabinieri di Prato e le stazioni della provincia hanno posto in essere un’intensa attivita’ di controllo del territorio.

Nel corso dei controlli i carabinieri di Iolo hanno denunciato in stato di liberta’ per furto aggravato tre cittadini georgiani pregiudicati, di eta’ compresa tra il 19 ed i 27 anni, ritenuti responsabili di piu’ furti di materiale informatico, perpetrati presso un negozio del centro commerciale di via della pleiadi, per un valore di circa tremila euro.

I carabinieri di Vernio, invece, hanno deferito in stato di libertà un cittadino georgiano 30enne, pregiudicato, per il furto di un paio di occhiali del valore di circa 300, asportato dall’interno di un negozio di ottica.

A Montemurlo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nigeriano 27enne, pregiudicato. L'uomo è stato fermato in via Bologna e trovato in possesso di 3 grammi di eroina suddivisa in tre involucri.

A Prato i carabinieri hanno denunciato cinque pregiudicati per l’inosservanza al foglio di via obbligatorio dal comune, altri tre ragazzi per porto di armi od oggetti atti ad offendere e due extracomunitari per il furto di oltre 100 euro di generi alimentari dall’interno di un supermercato del capoluogo. Denunciati anche due extracomunitari per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e un 31enne pratese per possesso ingiustificato di chiavi alterati o di grimaldelli. Sono stati infine segnalati alla competente autorita’ amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sei persone, di eta’ compresa tra i 18 ed i 51 anni di eta’. Complessivamente sono stati recuperati 7 grammi tra cocaina, hashish e marijuana.

