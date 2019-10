Conviviali d'Autunno, un successo l'evento con Simone Lenzi a Montespertoli

Grande successo per la prima serata di Conviviali d'autunno con Simone Lenzi con la splendida presentazione del suo nuovo romanzo "In esilio". Alla serata ha partecipato anche il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini "E' un onore aprire questo evento con Simone Lenzi a cui faccio le mie congratulazioni per la sua presentazione" Il prossimo incontro è fissato per sabato 26 ottobre alle 18 sempre presso il Centro Culturale Le Corti. Andrà in scena Fiabe Jazz - Favole per tutte le età - con Roberto Caccavo, Marco Natalucci e Francesco Giorgi. Uno spettacolo sia per grandi sia per i più piccoli. Gli appuntamenti continueranno tutti i sabato pomeriggio fino a metà Novembre. Il programma completo è visionabile sul sito del Comune di Montespertoli oppure sull'evento Facebook 'Conviviali d'Autunno - Appuntamenti tra pagine e spartiti!'

Fonte: Comune di Montespertoli

