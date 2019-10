De Agri Coltura, San Gimignano diventa residenza letteraria

La splendida campagna che circonda le celebri torri di San Gimignano diventa residenza letteraria per un progetto volto alla promozione della lettura e, al contempo, delle produzioni d’eccellenza del territorio, dalla Vernaccia all’olio extravergine passando per lo zafferano. E’ “de Agri cultura” il progetto al via dal 24 ottobre e realizzato dal Comune di San Gimignano nell’ambito di “Se leggi colori la tua vita” della Regione Toscana e in collaborazione con il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, Consorzio dello Zafferano Dop di San Gimignano e FAI Torre e Casa Campatelli. Protagonista della residenza letteraria che vedrà anche workshop di scrittura e incontri nelle scuole o aperti al pubblico sarà la poetessa e scrittrice Elisa Biagini. Il via giovedì 24 ottobre alle 18 nell’azienda agricola Il Castagnolino con un workshop di scrittura che si ripeterà venerdì 25 ottobre alle 17 nella biblioteca comunale; a seguire si terrà un incontro pubblico con la poetessa con introduzione di Francesca Del Zoppo. Sabato 26 ottobre infine, alle ore 17 nella Sala Tamagni, Elisa Biagini incontra il Tavolo di Plotino. «Il progetto prevede che la scrittrice sia in residenza a San Gimignano presso le aziende agricole per seguire i ritmi della campagna e delle loro produzioni – spiega Carolina Taddei, assessore alla cultura del Comune di San Gimignano -. Il titolo è una citazione dell’opera di Catone, che tratta proprio dell’importanza e delle virtù del lavoro agricolo. Così vogliamo promuovere la bellezza della nostra campagna come luogo di ritiro e bellezza per scrittori e non soltanto».

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Gimignano