Disabilità e inclusione, convegno con Dopo Di Noi a Palazzo Blu

Disabilità grave e inclusione sociale saranno al centro del convegno promosso dalla Fondazione Dopo di Noi a Pisa – Onlus per sabato 26 ottobre nell’Auditorium di Palazzo Blu.

Il convegno “Disabilità grave e inclusione: la relazione come spazio della cura”, organizzato con il contributo della Fondazione Pisa e della Fondazione Palazzo Blu, vedrà la partecipazione di alcuni dei massimi esperti dell’argomento ed è rivolto a tutte le professionalità interessate: medici, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, infermieri, educatori, psicologi, tecnici della riabilitazione, fisioterapisti. “Il diritto a ricevere il trattamento più efficace si coniuga con il dovere di conoscere e acquisire le migliori competenze che rispondano a questo diritto – spiega il professor Francesco Barachini, presidente della Fondazione Dopo di Noi a Pisa – Onlus -; la disabilità grave rappresenta per gli operatori della salute una sfida che impegna risorse e competenze indirizzate alla riabilitazione, alla integrazione, alla inclusione, al sostegno dei familiari e alla promozione di una cultura solidale più sensibile ai bisogni di soggetti portatori di serie problematiche, ma anche di valori e di umana ricchezza”.

L’inizio dei lavori è fissato per le 9 di sabato 26 ottobre (dalle 8.30 iscrizioni e registrazioni dei partecipanti): dopo i discorsi di apertura del Presidente della Fondazione Pisa, avvocato Claudio Pugelli, del Presidente della Fondazione Dopo di Noi, professore Francesco Barachini, i saluti delle autorità e il videomessaggio del Professor Lamberto Maffei (medico Neurofisiologo, Professore Emerito di Neurobiologia, Past President Accademia Nazionale dei Lincei).

Dopo l’introduzione affidata al Direttore del Centro Le Vele, dottor Giovanni Gravina, interverranno il professor Pietro Pietrini (medico Psichiatra, Professore di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare, Direttore Scuola IMT Alti Studi Lucca) con una relazione su “Il cervello e il suo mondo”, il dottor Marco O. Bertelli (Medico Psichiatra psicoterapeuta, Presidente Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, Direttore CREA Firenze) sul tema “La grave disabilità: orientamenti e prospettive future nella riabilitazione”, la dottoressa Laura Brizzi (Dottore in Servizio Sociali, Direttore dei servizi Sociali Az. USL Toscana Nord Ovest) con un intervento su “Servizi, strutture socio-sanitarie e territorio: una relazione ‘in fieri’”, la dottoressa Stefania Bargagna (Medico Neuropsichiatra Infantile, responsabile Unità Operativa per Disabilità Gravi dell’Età Evolutiva IRCCS Stella Maris Pisa) che parlerà di “Disabilità intellettive e qualità della vita”. La mattinata si concluderà con un videomessaggio della professoressa Mari Carmen Martinez Balibrea (Tutora de Formación en Centros de Trabajo CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia Dpto Servicios Socioculturales y a la Comunidad IES Juan Carlos I -Murcia Spagna).

Nel pomeriggio sono in programma gli interventi del dottor Maurizio Pieri (Medico Psichiatra, Dirigente Unità Funzionale Psichiatria Zona Pisana) che affronterà il tema “La gestione del comportamento aggressivo”, della Dottoressa Federica Dima (Medico Psichiatra Centro S.A. Le Vele Pisa) che si soffermerà su “L’uso dei farmaci: aspettative ed evidenze”, della dottoressa Tania Pucciani (Insegnante di Biodanza in salute mentale Centro S.A. Le Vele Pisa) su “Strumenti della riabilitazione: Biodanza”, del professor Alessandro Di Ciolo (Insegnante di Educazione Fisica e di Sostegno, Professore a contratto alla laurea magistrale in Scienze Motorie, Centro S.A. Le Vele Pisa) su “Strumenti della riabilitazione: SchermAbilità”.

Concluderanno la giornata l’avvocato Annalisa Cecchetti (Presidente Anmic Pisa) con una relazione su “La creatività: un’esperienza di integrazione”, la dottoressa Irene Mazzei (Psicologa psicoterapeuta Centro S.A. Le Vele Pisa) su “Il sostegno e la relazione con i familiari: fatiche, desideri e prospettive”, la dottoressa Chiara Rossi (Terapeuta nella Globalità dei Linguaggi Centro S.A. Le Vele Pisa), su “La competenza relazionale: l’osservazione e la comunicazione” e infine la dottoressa Angela Spigai (Educatore Professionale Centro S.A. Le Vele Pisa) e il dottor Lorenzo Saba (Infermiere Professionale Centro S.A. Le Vele Pisa) su “Progetti educativi: bisogni, obiettivi e valutazioni”.

Domenica 27 ottobre sarà l’ultimo giorno per visitare, nella sala della ex biblioteca di Palazzo Blu, la mostra “Trasporti emozionali” che espone opere di pittura e ceramica realizzate dagli ospiti del Centro Le Vele della Fondazione Dopo di Noi in collaborazione con il centro diurno L’Amico è di Anmic Pisa, e con il supporto della Fondazione Pisa e della Fondazione Palazzo Blu.

Fonte: Ufficio stampa

