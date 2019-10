La conferenza di servizi sull'ampliamento della discarica di Rimateria a Piombino, convocata oggi in Regione a Firenze, si aggiorna al prossimo 30 ottobre, tra una settimana. La materia è complessa e il nucleo tecnico chiamato a valutare l'impatto ambientale dell'opera ha ritenuto necessario avere più tempo per una serie di approfondimenti e nuove valutazioni in particolar modo legate ai cattivi odori prodotti dall'impianto e alla loro origine.

Fonte: Regione Toscana

