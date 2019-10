Erp, Ceccarelli: "A Firenze 11 milioni, a Prato 6 con le risorse Cipe per edilizia pubblica"

17 milioni di euro in arrivo dal Cipe per realizzare edilizia popolare nei Comuni di Firenze e Prato. La Giunta regionale toscana ha approvato nella seduta di ieri la delibera, proposta dall'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli, con la quale indica i Comuni di Firenze (2.454 domande ammesse nelle graduatorie di edilizia popolare su una popolazione di 377.284 abitanti) e Prato (1.277 domande ammesse nelle graduatorie erp su una popolazione di 192.010 residenti) come le realtà dove le esigenze del disagio abitativo si manifestano in maniera maggiore e dove, dunque, è necessario investire le risorse straordinarie stanziate a livello nazionale.

Sulla base delle informazioni preliminari fornite dai Comuni sulle possibilità di intervento al Comune di Firenze andranno € 11.064.040, mentre a Prato € 6.000.000.

"Con queste risorse - ha spiegato Ceccarelli - potremo dare un nuovo e significativo impulso ai programmi di edilizia residenziale pubblica. Da troppo tempo ci sono centinaia di domande di alloggi erp ammesse in graduatoria ma ferme, senza un'effettiva risposta. Grazie al rinnovo delle normative, con la nuova legge regionale, con gli investimenti per l'acquisto da parte dei Comuni dell'invenduto e anche con questi, forti, investimenti contiamo di smuovere qualcosa, perchè tutti abbiano la possibilità di contare su alloggi a canoni popolari nei momenti di maggiore necessità".