Escursione in Garfagnana per il gruppo Geco di Castelfiorentino

Domenica 27 ottobre 2019 il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO Federazione Italiana Escursionismo FIE di Castelfiorentino organizza una stupenda escursione sull’Appennino garfagnino/bardigiano che si presenta in questo periodo “ colorato” agli escursionisti per la sua parte di sviluppo, come un susseguirsi di montagne dal largo crinale prativo con affascinanti colori autunnali. La dorsale appenninica della Garfagnana è ricca di risorse ambientali che la rende da sempre, una delle zone preferite nell’ambito dell’escursionismo.

"Conosceremo il bel borgo di Renaio a 1013 m che ancora oggi vive in un’atmosfera montana mai persa. Arriveremo alla ex caserma della Forestale, oggi punto tappa escursionistico, Rifugio Vetricia. Ristrutturato nel 2002 oggi svolge duplice funzione di ristorante e rifugio alpino per tutti gli escursionisti. Cammineremo tra foreste di castagni e faggi lungo l’antica “Strada dei Remi” per poi arrivare al Bivacco Caciaia a 1584 mt, li circondati dai colori dell’autunno, che avvolgono il bivacco,sosteremo per il pranzo al sacco conviviale. Camminare per conoscere, nel pomeriggio al rientro, sosta per una visita al borgo vecchio della bella Barga, il suo legame di “ferro” con Firenze e i Medici, il suo affascinante Duomo ci presenterà un “ balcone naturale” con vista sulle stupende Alpi Apuane al tramonto" affermano gli organizzatori.

Per informazioni e partecipazione con tesseramento 2019 GECO-FIE ( da ottobre a/dicembre euro 10,00) e attivazione assicurazione infortuni e rct: gruppo GECO

Fonte: Gruppo Geco - Ufficio stampa

