Fondazione CR Firenze e CRPT donano nuovo software a Careggi

Fondazione CR Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia hanno donato congiuntamente un software che migliorerà le prestazioni dell’Angiografo dell’Interventistica neurovascolare nell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi. Il programma, del valore di 98 mila euro, aggiunge nuove sofisticate funzioni nell’elaborazione delle immagini dei vasi cerebrali nel corso delle procedure chirurgiche endovascolari all’interno del Dipartimento Emergenza e Accettazione S.O.D. Interventistica Neurovascolare del Direttore Dott. Salvatore Mangiafico. “Il software - sottolinea Mangiafico - contribuisce ad aumentare i margini di sicurezza per il paziente e consente di studiare in vivo la perfusione cerebrale e il flusso sanguigno negli aneurismi”. L’Azienda ospedaliero universitaria Careggi, attraverso il Direttore Generale Rocco Damone, ha ringraziato le due Fondazioni.

“La Fondazione – afferma il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – è orgogliosa di poter contribuire al potenziamento delle strumentazioni in uso nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. Ed è lieta, in questo caso, di averlo fatto insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la quale condividiamo in un’ottica di collaborazione un importante obiettivo comune. Siamo certi che il nostro sistema sanitario rappresenti un’eccellenza, che deve essere alimentata con grande senso di responsabilità”.

"Le Fondazioni di origine bancaria sono da sempre fortemente impegnate nei settori sociale e sanitario – spiega Luca Iozzelli, Presidente di Fondazione CARIPT - Il progetto condiviso dalla Fondazione CARIPT e dalla Fondazione CR Firenze di dotare l’unità operativa di interventistica neurovascolare di Careggi, diretta dal Dott. Salvatore Mangiafico, di un nuovo e avanzatissimo pacchetto di software, unico in Italia, che va a integrarsi a un importante investimento in un angiografo per il trattamento dell’ictus e della patologia vascolare malformativa endocranica, persegue le finalità sopra indicate. È stato quindi un piacere condividere con la Fondazione CR Firenze questo finanziamento che potrà essere molto utile ai cittadini dei nostri territori che si troveranno nelle condizioni di dover subire interventi chirurgici di notevole complessità e spesso a rischio della loro stessa vita."

Fonte: Ufficio stampa

