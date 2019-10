Frigoriferi in offerta: come non compiere errori

Quando ci si avvicina all'acquisto di un frigorifero in offerta, ci si trova dinanzi a un’ampia gamma di alternative. Ma come evitare gli errori più comuni?

In questo nostro breve approfondimento sui frigoriferi in offerta, il primo sbaglio comune sul quale vogliamo concentrare l’attenzione è quello di dimenticarsi degli spazi. Insomma, non importa quale di frigorifero si sceglierà: un enorme passo falso è il mancato controllo delle dimensioni. Assicuratevi dunque che il nuovo elettrodomestico possa integrarsi perfettamente nello stesso punto del vostro frigorifero attuale o nel nuovo luogo in cui andrà posizionato. Effettuate dunque le opportune misurazioni e aiutatevi visivamente confrontandole con il frigorifero che avete già in casa.

Altrettanto importante è misurare la profondità del frigorifero: alcuni frigoriferi possono non differenziarsi molto in altezza e larghezza, ma finire con lo sporgere oltre il bancone della cucina. Se per esempio avete un'isola in cucina, misurate con attenzione quanto spazio è richiesto dall'apertura delle porte del frigorifero. Non dimenticate di misurare anche i punti di ingresso, come la porta d'ingresso, i corridoi, le porte del seminterrato, e così via, anticipando il percorso che il corriere dovrà effettuare per posizionarlo, evitando così problemi imprevisti o complicazioni.

Quindi, cercate sempre di scegliere un frigorifero che possa adattarsi alle vostre particolari esigenze di deposito nel refrigeratore. Considerato che ogni proprietario avrà diverse esigenze e preferenze, non c’è una regola omogenea da seguire: valutate evidentemente quali sono le vostre abitudini e, anche in questo frangente, confrontatele con l’elettrodomestico attuale per capire che cosa vorreste in più, o in meno.

Un altro elemento su cui vi suggeriamo di soffermarvi è quello del colore. L'aspetto del frigorifero non è infatti una questione da poco conto. E al di fuori delle sue funzioni e delle sue caratteristiche, l'esterno di un frigorifero (o di qualsiasi grande elettrodomestico) può avere un impatto enorme sull'arredamento di una stanza! Scegliere male le tonalità e le finiture di un frigorifero può dunque scontrarsi con l'ambiente circostante, dando alla vostra cucina un'estetica confusa e disordinata.

A seconda del look che state andando a ricreare, è bene dunque decidere che il vostro nuovo frigorifero sia corrispondente al colore (e al design) di altri elettrodomestici nelle vicinanze. A seconda dei gusti si potrebbe anche fare il contrario e scegliere un frigorifero con colori di particolare spicco, rendendo questo elettrodomestico un punto di attrazione.

Infine, non trascurate l’importanza degli interni del frigorifero. È facile aprire e chiudere i cassetti più piccoli? Ci sono spigoli taglienti che potrebbero raschiare o graffiare le nocche o gli avambracci? Quali sono gli accessori di cui dispone? Se avete degli animali domestici in casa, il frigorifero in offerta che state pensando di acquistare include anche scomparti dedicati per il cibo per cani? E che dire degli scomparti per carni, salumi, latticini o formaggi?

Insomma, prima di procedere all'acquisto, è certamente opportuno reperire queste informazioni: vi permetteranno di evitare acquisti non consapevoli, che potrebbero darvi un senso di prolungata insoddisfazione sull'investimento appena effettuato!