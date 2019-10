L'attore Massimo Salvianti presenta la stagione del Teatro Niccolini

Si alza il sipario del teatro comunale Niccolini. Con gli interventi del sindaco Roberto Ciappi e dell’assessore alla Cultura Maura Masini lo stabile sancascianese apre ufficialmente le porte dell’edificio ottocentesco per la presentazione a cura di Massimo Salvianti, attore di arca Azzurra, della ricca stagione di eventi che prenderà il via il prossimo 5 novembre. L’iniziativa, aperta al pubblico, è in programma domani, mercoledì 23 ottobre alle ore 18 negli spazi della prestigiosa sala, alla presenza delle compagnie residenti Arca Azzurra Teatro, Compagnia Teatro Danza Xe, guidata dalla coreografa e ballerina Julie Ann Anzilotti, e della Compagnia Katzenamcher.

L’invito che il Comune lancia agli spettatori è quello di lanciarsi in una nuova avventura che fa della cultura teatrale una fabbrica delle emozioni da vivere all’interno di uno spazio prestigioso, ricco di storia, come la sala del Niccolini che produce spettacolo dal 1800. Prenotare il palco o la poltrona preferiti significa garantirsi un posto al sole di uno dei cartelloni più ricchi e interessanti della Toscana caratterizzato da alcuni dei più accreditati nomi della scena italiana come Alessandro Benvenuti, Gioele Dix, Arturo Cirillo, Leo Gullotta, Emanuele Gamba, Paolo Hendel, Massimo Luconi, Nicola Zavagli, Julie Ann Anzillotti e tanti altri, tra attori e autori, che presentano i loro lavori anche in prima nazionale nei generi più diversi legati al teatro e al teatro danza. Il carnet di eventi e spettacoli del Teatro comunale Niccolini di San Casciano è frutto di un partenariato artistico che da anni lega obiettivi e risorse di uno degli enti di maggior competenza a livello nazionale, Fondazione Toscana Spettacolo, e il Comune di San Casciano, in collaborazione con le tre compagnie residenti Arca Azzurra Teatro, Teatro Danza Xe e Katzenmacher, con il sostegno consolidato di ChiantiBanca e Unicoop Firenze.

La campagna abbonamenti è aperta fino al 5 novembre. Diverse le modalità e le formule classiche e sperimentali, rivolte agli under 30, ai giovani, agli studenti e agli allievi dei corsi teatrali, per sottoscrivere un abbonamento alla stagione 2019/2020.

Informazioni: ufficio messo comunale Palazzo comunale, piano terra all’ingresso la prima porta a destra (via Machiavelli, 56) aperto il lunedì, il martedì e il venerdì 9-13, giovedì ore 9-13 e 15-19 tel. 055 8256388 - segreteria@teatroniccolini.it prevendite BoxOfficeToscana e Ticketone apertura sala e biglietteria un’ora prima dello spettacolo.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

