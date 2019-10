Lavoro e università, a Pisa torna 'JobFair'

Talenti al lavoro: si rinnova a Pisa l’appuntamento con la JobFair, il primo e unico job meeting delle sei scuole universitarie superiori italiane (Scuola Normale e Scuola Sant’Anna di Pisa, GSSI Gran Sasso Science Institute L’Aquila; Scuola IMT Alti Studi Lucca, SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, Scuola IUSS Pavia) giunto alla sesta edizione, in programma tra Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. Per due giorni gli allievi e gli ex allievi delle sei Scuole universitarie superiori hanno la possibilità di incontrarsi con i rappresentanti di alcune delle più significative realtà aziendali e imprenditoriali del panorama italiano e internazionale.

L’attenzione verso il job meeting è alta: sono attese 51 aziende rappresentative dei principali settori professionali e 80 recruiter, si sono registrati oltre 230 tra allievi ed ex allievi con la previsione circa mille colloqui individuali, da tenersi giovedì 24 ottobre. Da segnalare che alcuni recruiter sono ex allievi delle Scuole universitarie superiori, che hanno appena concluso il loro percorso di formazione, presenti alle prime edizioni della Job Fair come candidati.

La partecipazione ai colloqui individuali di giovedì 24 ottobre è possibile per allievi ed ex allievi delle sei scuole universitarie superiori che si sono registrati entro giovedì 17 ottobre, mentre le attività di mercoledì 23 ottobre e, in particolare le presentazioni aziendali, sono aperte a tutti, anche a coloro che non sono ancora nella fase finale del percorso di studi e che possono conoscere da vicino realtà lavorative in numerosi campi di attività. Possono partecipare allievi ed ex allievi di Corsi ordinari, PhD, Master, Lauree magistrali congiunte, assegnisti di ricerca, collaboratori di ricerca.

La JobFair è l’unico momento di presentazione congiunta delle sei scuole universitarie superiori, accomunate dall’obiettivo di valorizzare il talento e di riconoscere il merito, per contribuire alla creazione della nuova classe dirigente italiana, attraverso percorsi di formazione avanzata basati proprio sul talento e sul merito.

La cerimonia di apertura della sesta edizione della JobFair è prevista per mercoledì 23 ottobre alle ore 11.00 presso la Scuola Normale Superiore. Giovedì 24 ottobre la JobFair si sposta alla Scuola Superiore Sant’Anna per i colloqui individuali.

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa

