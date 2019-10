I vigili del fuoco di Livorno piangono Mauro Milani, caposquadra medaglia al valor civile

Lunedi 21 Ottobre, il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Livorno Mauro Milani, decorato con la medaglia di bronzo al valor civile, dopo una lunga battaglia contro il male che lo ha aggredito ha lasciato la famiglia dei Vigili del Fuoco con immenso dolore dei colleghi. Il suo ricordo di persona solare, gioiosa, altruista fuori dal comune lo ha contraddistinto sia nel soccorso che nel quotidiano.

Così lo ricorda l'Atletica Livorno: "Mauro aveva 55 anni ed era l’ultimo epigono di una dinastia di mezzofondisti (3 maschi e 2 femmine) che negli anni ’70 e ’80 hanno ben rappresentato in Italia il mezzofondo bianco verde. Specialista degli 800, che ha corso nel 1988 in 1’55”8, ha poi sposato la compagna d’allenamenti Barbara Dini e le due figlie, Alessia e Margherita, proseguono il loro cammino in maglia bianco verde.

Era malato da tempo ma, negli intervalli che gli permetteva la malattia, era una presenza costante sulle tribune del Campo Scuola, insieme al suo bellissimo cane, ad osservare, senza mai intromettersi, gli allenamenti delle figlie. Il suo rammarico è stato il non avere la forza un mese fa di recarsi a Crotone per vedere Margherita gareggiare e vincere la medaglia d’argento nel tetrathlon del Trofeo Nazionale del CONI.

Alla famiglia, a noi tanto cara, vada il pensiero riconoscente e le vive condoglianze del presidente Claudio Cerrai in rappresentanza del consiglio direttivo, dei tecnici e di tutto il variegato mondo dell’Atletica Livorno".

La Camera ardente è allestita presso la Palestra del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno e la funzione funebre sarà celebrata domani, mercoledì 23 ottobre alle 10.30

