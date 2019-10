Morte in discoteca, Lega Vinci: "Zona ad alto rischio, non sono eventi imprevedibili"

"A Sovigliana, frazione del Comune di Vinci, nella notte fra sabato e domenica 20 ottobre una giovane di 19 anni è deceduta mentre si trovava in discoteca. Si presume che il decesso sia avvenuto dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, forse in combinazione con uso di alcolici. Una tragedia che ha destato grande sgomento per il fatto in sé e per la giovane età della vittima.

Ciò che si è verificato non può comunque ritenersi un fulmine a ciel sereno considerato che in passato si erano già verificati episodi gravi che avevano indotto le Autorità a intervenire e sempre nella medesima zona quasi in contemporanea al decesso della giovane due minorenni sono stati colti da malore a seguito dell’abuso di alcol richiedendo l’intervento di personale sanitario. Quindi difficile pensare a eventi isolati e imprevedibili.

E’ evidente che ci troviamo in una zona ad alto rischio che richiede una attenzione particolare che in futuro dovrà essere potenziata. Forse sarebbe meglio che invece di preoccuparsi dei danni che possono provocare ai giovani le merendine e le bibite gassate chi ha responsabilità di governo si preoccupi più intensamente di combattere la piaga dell’uso della droga che alcuni benpensanti vorrebbero liberalizzare ritenendola forse meritevole di minori attenzioni dell’uso delle merendine".

Gruppo consiliare Scipioni per Vinci

