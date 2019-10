Nasconde 110mila euro al fisco, avvocato nei guai a Siena

Scoperto a Siena un avvocato che secondo la guardia di finanza aveva nascosto al fisco oltre 110 mila euro. L’avvocato, sebbene lavorasse con regolarità, sia per conto di privati che di società, non avrebbe rispettato gli obblighi di legge riguardo la dichiarazione dei redditi. Le indagini hanno difatti consentito di individuare redditi sottratti all’imposizione del fisco che superano i 110 mila euro. Secondo la guardia di finanza sui conti correnti erano state depositate notevoli somme di denaro non presenti nella documentazione contabile esaminata. Il totale del denaro sottratto è stato confermato tramite i dati estrapolati dalle banche informatiche e gli accertamenti contabili eseguiti nei confronti dei clienti. La situazione è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per procedere con le dovute sanzioni e il recupero delle imposte evase.

