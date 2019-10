Ottobre Rosa al MMAB, si presenta il progetto di musicoterapia

Il comune di Montelupo Fiorentino aderisce alla sesta edizione di “Ottobre rosa – Prevenire per sconfiggere”, promossa da Astro (da sempre a fianco del Centro Donna dell’Ausl Toscana Centro) in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e con il Comune di Santa Croce S/Arno.

Scopo dell’iniziativa è quello di di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. Ogni anno viene scelto un monumento da illuminare di rosa. Per il 2019 a Montelupo è stata colorata di rosa la piazza davanti al MMAB e le installazioni realizzate dall’artista Ugo La Pietra.

L’appuntamento è dunque per giovedì 24 ottobre alle ore 19.30 al MMAB (piazza Vittorio Veneto, 11) con ASTRO In..Canto 2009 – 2019: “La voce che cura”.

Una serata per raccontare 10 anni di esperienza del progetto di musicoterapia vocale sostenuto da Astro, associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia.

Musica e parole per “dare voce” alle emozioni con il percorso riabilitativo con metodo VOCE E CANTO NATURALE® ideato dalla dott.ssa Jenny Fumanti.

Per l’assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità del comune di Montelupo, Stefania Fontanelli: «La prevenzione è quell'approccio che fa la differenza, può salvare la vita. Prevenire vuol dire arrivare prima, prima che un evento diventi dannoso o irrimediabile. Mi rendo conto che a qualcuno la forza con cui ribadiamo questo concetto può sembrare un accanimento. In un certo senso vuol quasi esserlo: lo ripetiamo con quella forza tale da arrivare al cuore di tutte le donne. Non sottovalutiamo il rischio che riguarda tutte le donne. Corretti stili di vita e una diagnosi precoce possono davvero fare la differenza».

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino