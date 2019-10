Pacco con accessori in pelle di pitone in via di estinzione: denuncia e maxi multa per un 60enne

In un pacco giunto all'aeroporto di Pisa 'Galilei' e proveniente da Firenze la guardia di finanza e l'agenzia delle dogane ha scovato accessori e assemblaggi con inserti in pelle di serpente diretto negli Usa. Le analisi hanno dimostrato che quella pelle proveniva da pitone reticolato, specie in via di estinzione inclusa anche nella convenzione di Washington. Per questo un 6oenne imprenditore fiorentino è stato denunciato per esportazione e commercio illegale di animali protetti e sanzionato con 20 mila euro di multa. La pelle era destinata per manici di borse di lusso.

