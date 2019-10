Piazza Montanelli invasa dai libri: grande successo per #ioleggoperchè

Un pomeriggio all'insegna della lettura ad alta voce. Questo è quanto accaduto sabato in piazza Montanelli, dove sei gruppi di lettura hanno partecipato al reading collettivo il cui video, realizzato dall’esperto video maker Giancarlo Vettorato, parteciperà al Contest 2019 di #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori.

Presenti tantissimi studenti di vario ordine e grado, a partire dai bambini dei nidi d’infanzia fino ad arrivare agli studenti universitari, ma anche tanti insegnanti, genitori e i nonni della RSA “Le Vele”, che hanno preso parte con grande entusiasmo all’iniziativa. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di lettura: gli alunni della scuola primaria leggevano agli alunni della scuola dell'infanzia, quelli della scuola secondaria di primo grado agli alunni delle scuole medie e così via fino agli studenti universitari, ai nonni, agli educatori dei servizi per la prima infanzia e ai genitori, che leggevano ai più piccoli.

Un’iniziativa che ha riscosso grandissimo successo e che si inserisce all’interno della grande sfida educativa che la Regione Toscana ha lanciato al territorio, ed in particolar modo all’Empolese Valdelsa. Proprio la nostra zona, infatti, parteciperà al progetto sulla lettura ad alta voce ”Leggimi forte!” promosso dalla Regione e dall’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con l’Università di Perugia, che interesserà vari ordini di scuole, dai nidi d'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

“E’ stato un pomeriggio bellissimo all’insegna dei libri e della lettura – commenta l’assessore alla scuola Emma Donnini – per il quale ci tengo a fare dei ringraziamenti doverosi e sentiti. In primis a Giancarlo Vettorato, per l’impegno nel realizzare, gratuitamente, il video con il quale parteciperemo al contest, a tutte le volontarie della pubblica assistenza, presenti per l’intera manifestazione, alle famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo, alle insegnanti, in particolare alle referenti del progetto Sabrina Calugi, Cappelli Claudia, Silvana De Martino, Laura De Castro, Federica Lami, Patrizia Vivaldi, Jacopo Bolzan e Roberta Baldini, quest’ultima in qualità di coordinatrice della rete dei servizi per la prima infanzia del Comune di Fucecchio, e Antonio Valori, in rappresentanza della RSA “Le Vele”.

