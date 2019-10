Anche al Pontormo di Empoli la Notte Bianca dei Licei Economico Sociali

"Il Liceo "il Pontormo" di Empoli aderisce alla settimana dell'Educazione Economica e Finanziaria, promossa a livello nazionale dalla Rete dei Licei Economico Sociali, dando vita, venerdì 25 ottobre 2019, alla Notte Bianca dei Licei Economico Sociali. L'evento in oggetto si svolgerà presso i locali dell'Istituto, via F.lli Rosselli 40 Empoli, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, ed è aperto a tutta la comunità scolastica del territorio. "Si coglie, pertanto, l'occasione di invitare tutti alla manifestazione, in quanto importante momento di confronto e di condivisione su temi e problematiche centrali nella realtà attuale ed in quanto utile momento di conoscenza di questo indirizzo liceale" affermano dalla scuola.

Fonte: Ufficio stampa

