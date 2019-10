Poste nei piccoli comuni, incontro con Anci: "Non si torna indietro"

Sono scongiurate le chiusure pomeridiane di alcuni uffici postali in Toscana; mentre per quanto i piccoli Comuni, gli uffici non solo non chiuderanno, ma l’obiettivo di Poste è quello di dare nuove garanzie sul loro funzionamento e sull’universalità del servizio. E’ quanto emerso dall'incontro che si è tenuto oggi nella sede fiorentina di Anci Toscana con i vertici regionali di Poste Italiane, incontro richiesto da Anci per fare il punto con i sindaci dopo le proteste delle scorse settimane.

“Non si torna indietro. I Comuni hanno già dato – ha detto il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli – e la stagione delle incomprensioni va superata. Non è ammissibile che gli amministratori vengano a sapere delle decisioni di Poste per caso, come è accaduto anche di recente per le paventate chiusure pomeridiane. Sono necessarie collaborazione e condivisione, in particolare per tutelare frazioni e piccoli comuni rurali e montani, come del resto le stesse Poste avevano assicurato nella prima giornata nazionale di incontro” che, come già annunciato da Poste, si ripeterà a fine mese.

Fonte: Ufficio stampa

