Premio Leonardo, mostra collettiva e cerimonia in Consiglio

Doppio appuntamento a palazzo Bastogi (via Cavour 18) per il Premio Leonardo da Vinci, in occasione delle celebrazioni per il 500 anniversario della morte del Genio Universale: una mostra d’arte collettiva e la cerimonia di premiazione.

Giovedì 24 ottobre alle 16.30 nella sala delle Collezioni sarà inaugurata la mostra “Arte Firenze – Premio Leonardo Da Vinci”. Si tratta di una collettiva in cui gli espositori spaziano nelle diverse tendenze artistiche contemporanee che racchiudono la genialità e l’ambizione di Leonardo, dalla pittura alla scultura alla grafica.

Partecipano il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Saranno inoltre presenti Veronica Nicoli Art Curator e presidente ArtetrA, Armando Principe presidente della Prince Group, Eleonora Brigliadori attrice, Massimo Bramandi Art Director Bramandi Art House, Rosario Sprovieri segretario della Cisl al Mibact.

La mostra proseguirà fino al 5 novembre con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10-12 e 15-19;

sabato 10-12.

Venerdì 25 alle 16, sempre nella sala delle Collezioni, si svolgerà la cerimonia di premiazione riconoscimento del Premio Leonardo Da Vinci.

