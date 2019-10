Questa è Empoli, inaugurazione della prima sede ufficiale

Ormai è questione di giorni: sabato 26 ottobre, al numero 26 di via Lavagnini, verrà inaugurata la prima sede ufficiale dell’associazione culturale Questa è Empoli. Un luogo dove gli empolesi potranno trovare ascolto per le loro necessità e dove potranno partecipare, in modo attivo, al benessere della città. La nuova sede sarà più che mai un punto di aggregazione per le persone e per la loro visione di Empoli. Attraverso le attività di riqualificazione e decoro urbano consolidate da Questa è Empoli nel corso degli anni e nuove iniziative, i volontari e i cittadini potranno contribuire ancora una volta a “migliorare Empoli per viverla”.

Nel corso degli ultimi 6 anni di attività i volontari che hanno voluto cimentarsi nelle varie iniziative di riqualificazione sono stati ogni volta di più, a dimostrazione del senso comune di appartenenza per la città di Empoli. Per questa ragione e per riuscire a raggiungere sempre più persone, serviva una nuova sede.

«Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto in questi anni e del successo riscosso tra i cittadini - spiega Marco Castellari, presidente dell’associazione - questo vuole dire che gli empolesi vogliono partecipare in maniera attiva alla riqualificazione della città. Per consentire a tutti di poter contribuire al benessere di Empoli e al suo continuo miglioramento, serviva una sede. Un luogo aperto a tutti e a tutte le idee. Abbiamo deciso di trasferirci in via Lavagnini perché da tempo luogo dove la crisi ha colpito in maniera dura la nostra città. La strada negli ultimi tempi ha già iniziato a cambiare volto verso un maggior decoro, ma le poche vetrine aperte non sono ancora sufficienti. Speriamo di poter dare anche noi un contributo alla sua riqualificazione e a tutta la zona Ovest di Empoli sia con la sede che con le nostre idee, anche insieme alle numerose associazioni che compongono il tessuto cittadino e pure coi proprietari di fondi e abitazioni. Il taglio del nastro, quindi, è fissato per il 26 ottobre al numero 26 dalle ore 18:00. Durante la serata gli empolesi potranno finalmente varcare la porta della nuova sede: uno spazio polivalente interamente allestito dai volontari dell’associazione. Immancabile la presenza della storica BadaBimBumBand che darà l’inizio alla festa».

«Per noi l’apertura della sede rappresenta un momento davvero importante – continua Castellari - questo ci darà più visibilità nei confronti dei cittadini e di conseguenza, maggiori esigenze da ascoltare e soddisfare. L’associazione continuerà a portare avanti i suoi ideali sia con l’ascolto che con gli eventi. In pentola bollono davvero tante novità che racconteremo di volta in volta. L’unica cosa che non cambierà sarà la nostra mission ovvero migliorare Empoli per viverla. Siamo convinti che grazie ai cittadini e al loro sostegno riusciremo anche noi a dare un contributo alla nostra bella cittadina».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli