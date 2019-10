Rottamazione posteggi al mercato di Pistoia, pubblicato avviso

È pubblicata sul sito Internet del Comune la manifestazione di interesse per partecipare a un futuro ed eventuale bando per la rottamazione di posteggi del mercato storico di Pistoia, nell'ottica di una sua valorizzazione e riqualificazione.

Il bando prevede la possibilità di accedere alla rottamazione per coloro che occupano i posteggi dal numero 1 al numero 119 di piazza del Duomo e via Roma. L'obiettivo è la riduzione dei posteggi in coerenza con quanto previsto dal Piano del Commercio del 2003.

Ogni posteggio rottamato potrà ricevere dall'Ente un contributo massimo di 3.500 euro.

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune di Pistoia, in via Pacini 47, entro le ore 12 di giovedì 31 ottobre, utilizzando l'apposito modello predisposto.

Il bando, la domanda e la planimetria possono essere reperiti sul sito istituzionale all'albo pretorio e nella sezione “Altri bandi e avvisi”, all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/9726

Tramite posta elettronica, entro il 25 ottobre, gli operatori interessati potranno inviare quesiti attinenti all'indagine esplorativa all'indirizzo l.baldi@comune.pistoia.it , riportando nell'oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare all'eventuale bando per la rottamazione di posteggi del mercato storico di piazza del duomo e di via Roma”.

