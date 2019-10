Scoprire Fucecchio nelle vedute di Massimo Tosi

Dieci acquerelli che omaggiano Fucecchio. Si terrà sabato prossimo 26 ottobre, alle ore 17, presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi (Palazzo della Volta, via G. di San Giorgio 2) la presentazione della cartella dell’artista Massimo Tosi. Dieci acquerelli, per la maggior parte inediti, dedicati a vedute del centro storico e dei dintorni di Fucecchio.

Durante l’iniziativa, promossa dalla Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con il Comune di Fucecchio, Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, Pro Loco di Fucecchio e Fucecchio Riscopre, interverrà anche l’autore.

“Si tratta di opere molto belle dal punto di vista artistico, ma anche significative per il nostro territorio – spiega l’assessore alla cultura Daniele Cei -. Gli acquerelli di Massimo Tosi, infatti, ritraggono Fucecchio in uno dei suoi periodi più importanti, quando il nostro centro storico, attraversato dalla Via Francigena, dalla Romea Strata e dalla Via Medicea, rappresentava un vero e proprio crocevia tra Firenze e Pisa, ma anche luogo strategico nei percorsi verso la capitale"

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

