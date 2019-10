Serata con giochi e premi a La Calamita di Fucecchio

Al Centro di Aggregazione la Calamita di Fucecchio ricominciano i momenti di convivialità e socializzazione, arricchiti da un piglio di allegria e divertimento. Al consueto appuntamento con i "pomeriggi insieme" e alle già numerose e trasversali proposte pomeridiane e serali che il Centro offre, tornano, quindi, le occasioni di incontro per grandi e piccini. Dopo il pranzo rivolto agli"ottantenni" nel mese di settembre e il più recente, per festeggiare l'anniversario dell'inaugurazione della struttura, sabato 26 ottobre, a partire dalle 21, si terrà una serata con giochi e premi.

"I momenti di svago-fanno sapere dall'associazione-sono fondamentali nella crescita dei bambini, così come sono terreno di scambio per i più adulti; per questo,ci preme ribadire l'importanza del parco giochi inclusivo, quotidianamente frequentato da molti bambini e di come le serate trascorse al centro siano un autentico luogo di incontro".

