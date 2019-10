Sindaco Mazzanti in visita alle scuole di Quarrata per il tradizionale giro di visite

Stamattina il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha iniziato il suo tradizionale giro di visite in tutte le scuole del territorio. Trascorse le prime settimane dell’anno scolastico, il Sindaco visita ogni anno tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio quarratino.

“Per me – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – è sempre una bella occasione per incontrare tutti gli alunni della nostra città e augurare loro un buon anno scolastico. Rivolgo un pensiero anche alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale che lavora nella scuola, attori fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. Che sia un buon anno scolastico per tutti!”. Il giro di visite del Sindaco proseguirà anche nei prossimi giorni in tutte le scuole del territorio comunale.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

