Stadio Firenze, Marcheschi (FdI) appoggia Pierguidi per il restauro

"Raccolgo la sfida lanciata dal Presidente del Q2 Pierguidi al sindaco Nardella perché non è possibile rimanere impassibili ad ascoltare barzellette . E' chiaro che da tifoso anche io voglio uno stadio migliore, adeguato agli obiettivi che questa nuova proprietà della Fiorentina vuole, quindi coperto, caldo, confortevole. Ma da amministratore , politico e residente del Campo di Marte sono preoccupato dalle dichiarazioni di Nardella che va raccontando cose improbabili - ha commentato Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - Non è possibile che il Comune possa da solo sobbarcarsi gli oneri di manutenzione dello stadio, utilizzando la struttura soltanto per 3 concerti l'anno ed un paio di partite di rugby. E' un'idea insostenibile! E non esiste, al di fuori di una società di calcio come la Fiorentina, che un'altra società sportiva possa pagare un milione di euro all'anno per l'affitto del Franchi. Per non far diventare il Franchi un contenitore vuoto, lasciando una ferita aperta nel quartiere, mi schiero a favore dei progetti di restyling, per altro già presentati, e fattibili anche senza i vincoli della Soprintendenza".

