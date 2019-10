In tre lo picchiano e poi lo rapinano: la polizia arresta un 21enne. Si cercano i complici

Stava tornando nella sua abitazione in via Baracca quando tre persone lo hanno picchiato e rapinato. La vittima è un 45enne di nazionalità cinese. L'aggressione è avvenuta intorno all'1 di notte. I tre malviventi gli hanno prima spruzzato sul viso uno spray urticante e poi lo hanno preso a calci e pugni fino a farlo cadere a terra. I tre hanno quindi portato via le chiavi della macchina e circa 600 euro. La vittima ha tentato di inseguire uno dei tre, poi ha dato l'allarme: poco dopo la polizia è riuscita a fermare un uomo, un marocchino di 21 anni, che si era nascosto in una via vicina. È stato arrestato per rapina aggravata: addosso aveva i soldi rapinati al 45enne. Quest'ultimo è stato portato in ospedale dove è stato medicato per una ferita alla testa, la prognosi è di sette giorni. Si cercano i complici.

