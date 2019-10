Veicolo in fiamme sull'Autopalio, chiusura temporanea a Monteriggioni

Sul Raccordo Autostradale Siena - Firenze la circolazioni è tornata regolare a seguito della temporanea chiusura della carreggiata in direzione Siena a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 7,100, nel territorio comunale di Monteriggioni, in provincia di Siena.

La carreggiata è rimasta chiusa il tempo necessario all’intervento dei mezzi antincendio con deviazioni a Monteriggioni.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

