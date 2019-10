2020aSinistra: inizia il percorso verso le elezioni regionali. Assemblea a Firenze

L'Assemblea regionale di sabato 26 ottobre (SMS di Rifredi ore 10-17) è il punto di partenza di un percorso che intende raccogliere e riattivare le forze di Sinistra, che in Toscana sono vive e operano nella società nelle più diverse forse di impegno civile e politico. Siamo partiti dal basso, dalle singole persone che nei valori di eguaglianza e solidarietà fondano il loro guardare alla Sinistra come possibilità di cambiamento delle condizioni di vita delle persone, di speranza in un futuro sostenibile per il pianeta, di maggiore giustizia nella società.

L'appello che abbiamo lanciato alla società toscana e alle forze politiche della sinistra, progressiste e dell'ecologismo vuole mettere al centro l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo per la Toscana e la necessità di una visione aperta al cambiamento nel prossimo governo della Regione, con l’obiettivo di dare in tal senso un contributo importante ad affrontare le sfide che i cambiamenti climatici, le diseguaglianze globali e locali pongono al nostro tempo.

Sabato inizia per noi un percorso che vedrà in ogni provincia assemblee costitutive e di costruzione della proposta programmatica con cui andare al confronto con le altre forze politiche, in primo luogo con Verdi e Comunità Civica Toscana con i quali auspichiamo di costruire una Lista di sinistra, ecologista, civica e progressista per le prossime elezioni regionali; con il Pd con cui apriamo un confronto sul programma per verificare se esistono le condizioni per una coalizione che si proponga un nuovo ciclo di governo della Regione; con le altre forze politiche con le quali speriamo che di possa costruire una coalizione vasta dei progressisti.

Ci rivolgiamo alle forze di Sinistra, ai Verdi e alle espressioni di civismo politico a cui guardiamo come naturali partners - alle organizzazioni sociali della società civile operanti nel campo del lavoro, della cultura, dell'ambientalismo, dei diritti civili e umani - perché siano parte integrante di questo progetto di costruire una lista ecologista, civica e di sinistra per le prossime elezioni regionali.

Chiediamo al Pd, forza di maggioranza relativa nella Regione, di abbandonare l’idea dell’autosufficienza riconoscendo la necessità di una coalizione vasta, per favorire la quale occorre accettare elementi di discontinuità nelle politiche di governo regionali per riconnettersi con la società toscana.

Al Movimento 5 Stelle, non solo in virtù del mutato quadro di governo nazionale, ma perché ha raccolto e perché sappia incanalare verso un progetto di governo nuovo la delusione verso la politica tradizionale e le speranze di cambiamento di tanti cittadini di questa regione.

Non deve sfuggirci che anche in Toscana, terra in cui i valori costituzionali sono vissuti nella società e nelle istituzioni da sempre, c’è un rischio reale che a vincere sia la destra che oggi in Italia ha un progetto di svuotamento dall'interno di quei valori su cui è stata scritta la nostra Costituzione.

Tuttavia riteniamo che di fronte a questa concreta possibilità occorre non la sommatoria dei partiti ma un progetto che coaguli e rinnovi la cultura politica del vasto campo dei progressisti.

L'esito dipenderà dalla disponibilità a capacità di tutti questi soggetti di affrontare questa sfida riconoscendo a tutti pari dignità, con disponibilità all'ascolto delle idee altrui e a trovare punti d'intesa innovativi anche su passate distanze e differenze, mettendo prima il bene comune della regione e in secondo piano destini e ambizioni personali dei singoli. Ci vuole generosità e intelligenza politica per questa avventura; niente furbizie o piccolo cabotaggio ché potrebbero essere esiziali e condurre la Regione verso il baratro; consapevolezza del rischio che corriamo e dell'opportunità di cambiamento che davanti a noi si presenta.

“2020 a Sinistra” sarà attivamente impegnata, solo e soltanto, in questa direzione.

Simone Siliani

per il Comitato promotore "2020aSinistra"