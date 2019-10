Al Circolo di Vitolini si esibisce il duo acustico Little Italy

Sabato 26 Ottobre, presso o locali de ‘I Circolo di Vitolini per il ciclo “Musica in Circolo” dalle ore 18.00 si esibisce il duo acustico Little Italy. Andrea Pozzuoli alla voce e alla chitarra acustica e Daniele Bianconi al basso elettrico proporranno un vasto repertorio di grandi successi di musica internazionale e italiana in viaggio originale attraverso la musica pop-rock dagli anni ’60 ad oggi. Il tutto rivisitato in chiave acustica.

Questo e molto altro sabato pomeriggio a Vitolini. L’evento verrà aperto dagli allievi di pianoforte e chitarra dei corsi di musica organizzati presso i locali Arci del circolo, insegnanti e allievi saranno a disposizione per informazioni sui corsi Doremì.

