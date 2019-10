Al Lucca Comics l'anteprima mondiale di 'His Dark Materials - Queste Oscure Materie'

Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, His Dark Materials - Queste Oscure Materie racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine). Lyra è una ragazza che si lancia alla ricerca di un amico scomparso: nel corso della sua missione scoprirà un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e in cui fa la sua comparsa un fenomeno misterioso e inquietante chiamato Dust, la Polvere.

Accanto alla quattordicenne Dafne Keen, His Dark Materials - Queste Oscure Materie vanta un cast di primissimo piano, con nomi come Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter; Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby; James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel e Clarke Peters in quello del Maestro del Jordan College.

L’anteprima di His Dark Materials - Queste Oscure Materie sarà preceduta da un incontro in cui Sky presenterà le nuove serie tv disponibili sulla piattaforma tra la fine del 2019 e il 2020, tra cui Watchmen di Damon Lindelof, che riprende l’universo dell’omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons; Caterina la Grande, la serie Sky/HBO sulla vita dell’imperatrice russa con una sontuosa Helen Mirren; The Loudest Voice, con un irriconoscibile Russell Crowe, sullo scandalo che ha travolto carriera e reputazione di Roger Ailes, CEO di Fox News scomparso nel 2017. E ancora le due attesissime produzioni originali Sky che debutteranno nei primi mesi del 2020: The New Pope, la seconda serie che il Premio Oscar Paolo Sorrentino ha ambientato in Vaticano, con Jude Law e John Malkovich, e ZeroZeroZero, l’affresco a tinte crime sul traffico internazionale di cocaina creato da Stefano Sollima e ispirato al best seller omonimo di Roberto Saviano. Fra le sorprese che Sky ha in serbo per i fan anche la presenza, direttamente dal set, di Matteo Rovere, regista e showrunner di Romulus, serie Sky Original sulla leggenda della nascita di Roma le cui riprese sono attualmente in corso.