Al via il Tavolo Permanente della Cultura a Montespertoli

Ieri sera si è svolta in Sala del Consiglio a Montespertoli la prima riunione con le associazioni culturali del territorio.

L'Amministrazione Comunale ha richiamato, tramite diversi canali comunicativi, tutte le realtà associative del territorio per incontrarle e per iniziare a coltivare un nuovo dialogo.

Così facendo è nato il primo "Tavolo Permanente della Cultura" che sarà coordinato dall'Assessore Alessandra De Toffoli.

"Gli obiettivi del Tavolo saranno fare rete, creare comunità e avvicinare le associazioni del territorio. Prima di farci conoscere dagli altri, dobbiamo conoscere noi stessi" dichiara l'Assessore a conclusione della serata.

Dopo una breve introduzione del Sindaco e dell'Assessore è stato chiesto alle associazioni di presentarsi. Tanti i presenti e tanti gli scopi delle diverse realtà associative, alcune più orientate alla promozione della cultura in senso lato, altre più orientate alla valorizzazione e alla cura del territorio.

Nei primi giorni di Novembre l'Amministrazione invierà a tutte le associazioni, non solo quelle culturali, un modulo da compilare con le date degli eventi in programma per il 2020. Il modulo dovrà essere rinviato entro la fine del mese secondo le modalità che verranno indicate.

L'intento sarà anche quello di creare un Albo delle Associazioni entro il 31 dicembre, così da aver ben chiaro le varie realtà ed avere un preciso contatto.

"Le Associazioni sono l'anima delle attività del nostro paese e l'Amministrazione vuole accompagnarle nel loro percorso. Il primo obiettivo di condividere un calendario unico di iniziative per il 2020 e quello, non secondario, di tessere reti, creare alleanze, collaborazione e interscambio" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

