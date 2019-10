Alessio Cornamusini racconta la sua storia agli studenti: "Da vittima del bullismo al paraclimbing"

Da vittima del bullismo a plurimedagliato mondiale. Il Campione di Paraclimbing (talento castellano) incontra i ragazzi delle superiori sabato 26 ottobre, alle ore 15.00 (Auditorium Istituto Superiore “F. Enriques”).

Da vittima del bullismo a plurimedagliato mondiale. E’ questa la storia che Alessio Cornamusini, già Campione del Mondo di Paraclimbing (talento castellano) racconterà agli studenti dell’Istituto Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino sabato 26 ottobre 2019, alle ore 15.00 (auditorium dell’Istitituto).

Un’esperienza che non risparmerà certo i momenti di sofferenza, ma che intende trasmettere alle nuove generazioni il valore altamente educativo e formativo dello sport, in particolare dell’arrampicata sportiva per la quale sono richiesti impegno, forza e concentrazione. Requisiti essenziali, anche sotto il profilo psicologico, per accrescere l’autostima, la fiducia in sé stessi.

Il pomeriggio all’Enriques cade proprio durante la “settimana dell’arrampicata sportiva” in Piazza Gramsci, dove è stata montata una struttura mobile a disposizione dei ragazzi delle scuole (ben 34 classi hanno aderito al progetto) e di tutti i cittadini che intendono provare l’esperienza elettrizzante della salita in verticale con le proprie mani.

Al convegno di sabato interverranno il sindaco, Alessio Falorni, e l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi. Seguiranno le relazioni e gli interventi di Paola Virginia Gigliotti (Università di Perugia, dipartimento di Medicina, Corso di laurea Scienze e Tecniche dello Sport, Membro onorario International Federation of Sport Climbing e Membro Forum Peace&Sport), Francesco Coscia (Università di Perugia, dipartimento di Medicina, Corso di laurea Scienze e Tecniche dello Sport, Dirigente medico Medicina dello Sport San Candido-Brunico), Massimo Porciani (Presidente Regionale CIP Comitato Italiano Paralimpico) Nadia Bredice (Atleta della Nazionale cat. B1).

A conclusione degli interventi, è previsto un dibattito con gli studenti.

La “settimana dell’arrampicata sportiva” (che è promossa dal Comune di Castelfiorentino e dall’ASD “Gruppo Lasco” di cui Cornamusini è presidente) si concluderà domenica 27 ottobre, in Piazza Gramsci. A partire dalle ore 10.00 il personale ASD Gruppo Lasco sarà a disposizione per le prove gratuite. Nel pomeriggio (ore 17.00-19.00) si svolgerà l’iniziativa “arrampicata in famiglia” (costo 10 euro per ciascun nucleo familiare di 3 persone).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

