Allarme per cortocircuito, evacuato centro sanitario a Livorno

Un cortocircuito ed è scattato l'allarme antincendio. Per questo il centro socio sanitario di Salviano a Livorno è stato evacuato questa mattina. Il cortocircuito è stato causato da un faretto attorno alle 9, al primo piano della struttura, e i fumi sprigionati hanno fatto scattare l'allarme antincendio della struttura. Come previsto dalla procedura è stato subito evacuato il primo piano, 'sigillata' l'area tramite le porte antincendio e successivamente liberato anche il piano terra con temporanea sospensione dell'attività. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei responsabili aziendali della sicurezza ha portato a constatare rapidamente la causa del problema e conseguentemente la cessazione della situazione di possibile pericolo. La sola indicazione ricevuta per il pieno ripristino del piano si è limitata alla ventilazione per alcune ore dei locali. Le attività sono riprese dopo circa 50 minuti con lo spostamento del consultorio dal primo al secondo piano, mentre nelle prossime ore saranno riprogrammate le sedute rinviate dell'ambulatorio odontoiatrico.

